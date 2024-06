Alfonso Signorini e la sua squadra sono al lavoro in vista della nuova edizione del Grande Fratello, che sbarcherà su Canale 5 a partire dal prossimo settembre. I casting, sia per i Vip che per i Nip, sono attualmente in corso che, per quanto riguarda i personaggi famosi, nei giorni scorsi ha iniziato a circolare il nome di Cristina Plevani, vincitrice della prima storica edizione del reality show.

Stando a quanto rivelato da Dagospia, la prodizione sarebbero al lavoro per riportare l’ex gieffina all’interno della Casa: “Potrebbe esserci una sorpresa già pronta per il prossimo Grande Fratello: voci di corridoio vorrebbero nel cast Cristina Plevani, la indimenticabile vincitrice della prima edizione del reality”.

Tuttavia si tratterebbe di una voce priva di fondamento. Nelle scorse ore, infatti, come riportato da La Velenosa del Gossip, la Plevani avrebbe smentito il rumor secondo cui sarebbe in trattativa con il GF.



“Apprendo di questa notizia sui social. Apprendo anche, dai commenti, che per molti sono antipatica, cerco visibilità e che vado per soldi (sì, perché gli altri vanno per la gloria!). Come si dice? L’importante p che se ne parli, nel bene e nel male. Morale della favola: io non ne so nulla. Per il resto, continuate a parlare, mi date ancora più visibilità (Ci andrei solo per stare ancora più sulle pa**e agli haters)".

Su X (ex Twitter), Cristina ha risposto ad un utente che le chiedeva di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello, e l’ex gieffina ha risposto: “Il GF è l’ultimo dei miei pensieri”.