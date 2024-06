Sara Affi Fella, protagonista ex tronista di Uomini e Donne e protagonista di un’edizione di Temptation Island, ieri pomeriggio è convolata a nozze con Francesco Fedato, e ha condiviso alcuni scatti su Instagram: “Finalmente il nostro sì”.

Al termine della funzione religiosa, i neo sposi hanno festeggiato con parenti ed amici alla Tenuta San Domenico, una villa settecentesca a pochi passi da Capua. Quello tra Sara e Francesco è stato un vero e proprio colpo di fulmine. L’ex tronista ha più volte raccontato di essere stata salvata dall’amore del suo compagno, ora marito. Quando i due si sono conosciuti, infatti, Affi Fella era reduce dal polverone mediatico nato in seguito alla sua “finta” scelta. L’ex tronista era stata travolta da critiche e insulti, tanto che per un periodo è stata costretta a disattivare i suoi account social e a ritirarsi a vita privata.

Sara Affi Fella, le sue parole dopo la bufera mediatica del 2019

“Dopo la bufera, mi sono ritrovata a dormire nel letto con mia madre e mio padre. Ogni cosa che è successa purtroppo si è riversata sulla mia famiglia. Loro non c’entravano nulla. Ad oggi, però, la cosa importante è che ci siamo uniti ancora più di prima. In quel periodo avevo perso diversi chili, ma non voglio dire quanti. Avevo un estremo bisogno di aiuto e per questo mi sono affidata a una nutrizionista, che mi spronasse così a mangiare bene. Quindi ho seguito una dieta appropriata e per fortuna ho ripreso i miei chili.

Mi sono rivolta ad uno psicologo. Ho fatto varie sedute che mi hanno spinta a capire e a ridimensionare ciò che era accaduto. Ero convinta e temevo che non ci fosse rimedio: invece c’è sempre una soluzione a tutto. Non passo per la vittima. Non passo per l’ingenua che ha sbagliato a causa della giovane età, né per la scalatrice sociale disposta a tutto per fama e soldi. Metto la faccia e chiedo scusa. Chiedo scusa a Maria De Filippi, alla redazione di Uomini e Donne, insomma, a tutti. Ho tradito la loro fiducia. Quando ero sul trono ero ancora fidanzata con Nicola, ma non avevo il coraggio di dirlo a chi mi stava offrendo un’opportunità”.