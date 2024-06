Chiara Ferragni e il suo ex braccio destro Fabio Maria Damato hanno partecipato entrambi al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. Grazie ad alcune immagini che circolano sui social, si vede chiaramente l’ex manager del gruppo Ferragni tra gli invitati alle nozze della conduttrice di Dazn e del calciatore e, secondo alcune segnalazioni, Damato avrebbe accompagnato (in gran segreto) Chiara alla cerimonia.

Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato sarebbero dunque arrivati insieme sull’isola di Vulcano per partecipare al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. L’imprenditrice digitale avrebbe evitato, però, di farsi fotografare con il suo ex manager. Nonostante entrambi abbiano ufficializzato il divorzio a livello professionale, sembrano invece non aver tagliato tutti i ponti. A svelare il retroscena è stato l’Investigatore social Alessandro Rosica: “Hanno fatto di tutto per non fare caos mediatico, ma si sentono e sono amici. Ridevano e bevevano insieme tutto il tempo”.

Fabio Damato è stato il braccio destro (e anche quello sinistro) di Chiara Ferragni per circa sei anni. Il manager, che sostiene di essersi licenziato dalle aziende dell’imprenditrice digitale, ha annunciato il divorzio alcune settimane fa: “Dopo attente e inevitabili riflessioni, do deciso di dare le dimissioni. Quindi no, non sono stato licenziato dalle aziende con cui ho condiviso un percorso professionale incredibile, e per le quali negli anni ho dato tutto me stesso in termini di assoluta dedizione, idee, cuore e testa, sempre onorando i valori di onestà e correttezza che mi contraddistinguono”.

In un comunicato ufficiale precedente delle aziende Fenice e TBS Crew si leggeva: “A partire dal 16 giugno 2024, Fabio Maria Damato cesserà dalla funzione di direttore generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali. Il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale”.