Oriana Marzoli ha voltato definitivamente pagina dopo la fine della burrascosa storia d’amore con Daniele Dal Moro, nata lo scorso anno durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer di origini venezuelane, sembra aver ritrovato l’amore con un concorrente di Ganar o Servir, reality show cileno in cui entrambi sono attualmente impegnati.

Lui si chiama Facundo Gonzalez, 34enne argentino con alle spalle diverse esperienze nel mondo dello sport e dello spettacolo. Alcuni giorni fa, sul canale broadcast di Oriana, è stata pubblicata la scritta “F&O” seguita da alcuni cuori rossi. Un segnale inequivocabile, che evidenzia come l’ex vippona abbia intrapreso una nuova frequentazione. A ciò si aggiunge che nelle ultime ore è scattato anche un bacio passionale tra i due, come testimoniato da un video che in poche ore ha fatto il giro del web.

A lanciare per prima lo scoop del flirt tra Oriana e Facundo era stata Daniela Aranguiz nel programma Seguimi: “Oriana Marzoli ha una relazione affettuosa con un nuovo partecipante che è argentino”. Il nome di Gonzalez era già noto al gossip in quanto in passato ha avuto una relazione con Pamela Diaz (anche lei concorrente di Ganar o Servir con la quale, si dice, Oriana abbia litigato). Ma, poco prima di fare il suo ingresso nel reality, Facundo aveva precisato: “Con Pamela abbiamo una bellissima amicizia, le voglio bene, è una grande donna. Abbiamo un bel rapporto”.