La passata edizione di Temptation Island (quella che ha visto protagonisti Perla Vatiero e Mirko Brunetti), ha avuto una media di 3,5 milioni di telespettatori a puntata, pari a circa il 27% di share. Numeri impressionanti, che hanno convinto Pier Silvio Berlusconi a chiedere a Maria De Filippi di realizzare ben due edizioni nel corso di un anno, quella estiva e quella invernale.Ma non ci sarà la versione winter del programma, bensì quella autunnale. Le riprese partiranno a fine agosto in Sardegna.

“A fine agosto partiranno le riprese in Sardegna con nuove coppie desiderose di mettere alla prova il loro amore. L’edizione autunnale arriva dopo lo stop di quest’inverno alla versione winter di Temptation Island, annunciata durante la presentazione dei palinsesti 2023/2024 e poi non più realizzata – si legge su DavideMaggio.it -. Non è la prima volta che Temptation raddoppia in autunno: è già accaduto nel 2020, con la conduzione di Alessia Marcuzzi, e nel 2018 e 2019 con le versioni vip affidate rispettivamente a Simona Ventura e ad Alessia Marcuzzi”.