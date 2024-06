Alcuni giorni fa, Raffaella Scuotto si è sottoposta ad un intervento chirurgico dopo aver fatto un controllo che lei ipotizzava fosse esclusivamente di routine.

La fidanzata di Brando Ephrikian, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è sottoposta ad un pap test, e i risultati avevano allarmato il suo ginecologo. L’esame, infatti, aveva evidenziato la presenza di un polipo e di una piaga a livello uterino. Per fortuna, tutto è andato nel migliore dei modi.

Dopo essere stata dimessa, Raffaella ha voluto condividere la sua esperienza con le sue follower, invitandole a fare prevenzione e a non trascurare la propria salute. L’ex corteggiatrice partenopea ha poi ammesso che l’unico intervento di chirurgia estetica a cui si sottoporrebbe è la mastoplastica additiva: “Ma solo di una taglia in più”, ha ammesso la Scuotto.

Nel frattempo, la storia d’amore con Brando prosegue a gonfie vele, tanto che l’ex tronista, in una recente intervista, ha anche parlato di una possibile convivenza: “Convivenza? Appena usciti dal programma no, non ci pensavo. Ora, con il passare delle settimane, mi rendo conto che più stiamo lontano e più stiamo peggio, più stiamo insieme e più stiamo meglio. Quindi ci sto pensando fortemente. Non sono un tipo molto sentimentale al telefono, e lei riceve mancanze che io non voglio dare ma che lei comunque avverte. Vorrei togliere questo elemento alla relazione, avvicinandomi”.