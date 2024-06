Un’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, nonché ex protagonista di Temptation Island, ha raccontato di aver vissuto momenti di terrore a causa della presenza di uno stalker nella sua vita, che la perseguitava con messaggi, foto e chiamate moleste.

A raccontarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata a La Stampa, nella quale, però, ha preferito restare anonima: “Sono una persona conosciuta, avevo paura che spiasse i miei movimenti sulle pagine social”.

L’ex dama in questione ha 43 anni e vive a Novara, anche se ha origini siciliane. Proprio in questi giorni si sta celebrando il processo a porte chiuse in cui lei compare come vittima. Lo stalker è un uomo di 31 anni, anche lui di Novara, con il quale la donna ha avuto una breve frequentazione, al termine della quale lui ha iniziato a pedinarla, a monitorare i suoi spostamenti e ad inviarle anche foto e video molesti.

Una vicenda che ha molto provato l’ex volto del dating show di Maria De Filippi, la quale tutt’oggi vive nel terrore, come raccontato dal suo avvocato: “La mia assistita è molto scossa e vive in uno stato d’ansia per la vicenda”.