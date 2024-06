Ospite del podcast Mondo Cash, Fabrizio Corona ha analizzato l’ascesa di Stefano De Martino nel mondo dello spettacolo. L’ex re dei paparazzi ha raccontato di aver incontrato lo showman originario di Torre Annunziata, di avergli dato alcuni consigli e di averlo messo in guardia rispetto alla vita che dovrà fare d’ora in avanti.

“Devo fare delle rivelazioni su Stefano De Martino, io e lui andiamo d’accordo. Poi sta facendo benissimo. Conduce Stasera Tutto è Possibile che fa picchi del 14% di share, Bar Stella che è una sua idea e che va bene. Infatti ha firmato un grosso contratto con Rai Uno adesso.

Lui è stato molto bravo e io gli faccio i miei complimenti. L’altro giorno io e lui ci siamo visti dal vivo. Abbiamo un ottimo rapporto di amicizia. Lui è una persona molto intelligente, ma è stato bravo nello switch sulla sua carriera e la sua vita e questo non è facile. Stefano ha avuto una carriera simile ad Amadeus. Nel senso che Amadeus era partito bene in Rai, poi ha avuto un calo ed era disperato, rimasto senza programmi. Poi è successa la tragedia, è morto Frizzi, ottima persona, la Rai ha dato una seconda possibilità ad Amadeus, che adesso è il numero uno, il conduttore per eccellenza.

Stefano ha avuto fortuna anche perché ha ereditato dei programmi che andavano già bene come Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile, però è stato bravo. Cosa succede ora? Amadeus lascia la Rai per il Nove e Stefano ha avuto la fortuna di ricoprire il buco che è stato lasciato”.

Fabrizio Corona: “Cosa ho consigliato a Stefano De Martino”

“Adesso però deve stare molto attento. Una volta che diventi un conduttore di punta Rai, politicamente corretto come Amadeus e Conti, ti devi dimenticare la vita privata e la vita che facevi prima. Deve scordarsi quello che gli piace fare e che non fa vedere. Questi sono consigli che gli ho dato quando ci siamo visti. Perché ci sono i conduttori che fanno una vita monotona, poi c’è Stefano che ancora la vita se la gode. Lui adesso si deve far andare bene questa nuova vita. Ha fatto un contratto con Rai Uno! perché lui su Instagram fa vedere i quadri, il mare, il sole, una roba noiosa, ma poi si gode la vita, ha tanti amici. Però Se vuole diventare uno dei numeri uno deve fare una scelta. Perché è meglio non rischiare.

Stefano è uno che sa fare tutto, canta, balla conduce, fa spettacoli e quindi è uno capace. Poi è ovvio che deve ringraziare me perché sono finito in galera e Belen ha scelto lui, Emma deve ringraziare Stefano che ha scelto Belen. Tutto quel meccanismo che si è creato. Belen ha dato un’opportunità devastante a Stefano”.