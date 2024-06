La nuova stagione di X Factor, che tornerà in tv a partire dal prossimo settembre, è del tutto rinnovata. Giorgia che debutta alla conduzione in solitaria e al tavolo dei giudici un nuovo quartetto ben assortito: Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli (che ritorna per la terza volta) e Paola Iezzi. La grande novità del talent di Sky però è la spettacolare finale, che si terrà in piazza del Plebiscito a Napoli (una piazza che può ospitare fino a 15000 persone) a dicembre: per la prima volta al mondo nella storia del format, infatti, la finalissima sarà in esterna, con un evento gratuito e aperto al pubblico, co-organizzato con il Comune di Napoli, che promette di essere una grande festa per il pubblico.

Palinsesti Sky e Tv8

Alessandro Borghese spegne le dieci candelina dell’anniversario di “4 Ristoranti”, confermato “Pechino Express” con la conduzione di Costantino della Gherardesca e il suo inviato speciale Fru. Tornano i viaggi e le sfide di Bruno Barbieri in “4 Hotel”, sempre Barbieri sarà al timone di “MasterChef Italia” con Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, come da tradizione in arrivo dopo la Finale di “X Factor”. Tornerà “Cucine da incubo” con Cannavacciuolo.

Su Tv8 a partire dall’autunno, saranno in prima visione in chiaro gli show di Sky come le ultime edizioni di “X Factor”, “Pechino Express” e “MasterChef Italia”, già andate in onda. Lo sport presente con i motori, Formula 1, MotoGP e Superbike, il Rugby, il calcio con la Uefa Europa League, e novità assoluta di questa stagione, la Uefa Champions League, entrambe con la miglior partita tra club stranieri del turno. Uno studio pre partita per entrare nel vivo della gara, e nel post partita di Champions League, i commenti a caldo e gli highlights di tutte le partite del torneo.

Confermate le principali produzioni originali, distintive e identitarie per il canale, che tornano con le nuove edizioni: “100% Italia” con Nicola Savino, “Celebrity Chef” con Alessandro Borghese e “GialappaShow”, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band condotto da Mago Forest con un’ospite speciale a sera.