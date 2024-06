Mancano ancora diversi mesi allo start della nuova edizione del Grande Fratello, ma Alfonso Signorini e la sua squadra sono già al lavoro per individuare i nuovi inquilini della Casa di Cinecittà.

Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Vera Gemma sarebbe già stata contattata: “Gli autori e Alfonso sono molto interessati. L’attrice figlia d’arte già concorrente di reality show, è stata la prima famosa contattata dalla produzione del Grande Fratello”. Già nel 2021, l’attrice era stata ad un passo dal varcare la porta rossa.

Il nuovo amore di Vera Gemma

Vera Gemma ha ritrovato l'amore. Dopo il breve flirt con Gue Pequeno, di cui ha parlato a Verissimo lo scorso gennaio, l'attrice e cantante ha voltato pagina e su Instagram si è mostrata in compagnia di Mihail Fulga, il cui nome d'arte è Misha Carry, rapper 20enne. È stata la stessa Vera, con alcune foto su Instagram, a ufficializzare la sua nuova storia d'amore. Negli scatti condivisi sui social, l'attrice si trova a Roma in compagnia di Misha. I due passeggiano tenendosi per mano, vestiti in stile country, mentre si guardano con passione. "Arte ed energie", si legge ad accompagnare le immagini. Stando a quanto riporta Dagospia, i due si frequentano da tre mesi e la scintilla sarebbe scoppiata durante la collaborazione per il nuovo brano di Gemma, Tigre di Razza. Tra loro una differenza di età di più di 30 anni che, però, non sembra rappresentare un problema per nessuno dei due.