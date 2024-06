Anita Olivieri, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata ospite di Turchese Baracchi a Turchesando. Ai microfoni della trasmissione rafiofonica, la bella romana ha spiegato di aver sofferto moltissimo per le critiche feroci degli utenti sui social.

“Mi sono chiusa in casa, sono diventata lo zimbello di tante persone, fa comodo attaccarmi perché fa hype, mentre con altre persone no. Io quando sono uscita sono stata preparata all’odio, ma con il tempo ho capito che c’era tanta invidia, tante persone aspirano a fare questi programmi e preferiscono buttarmi in basso. Io non ho fatto male a nessuno, ho solo colto questa occasione. Non si rendono conto che ogni parola viene sommata a tante altre. Utilizzare termini molto duri, parlare di malattia, stupro e uccisione…

Ho capito la gravitò quando ho visto la mia famiglia. Sono stati molto preoccupati. Tante persone quando ti vedono lasciano la maschera a casa, la foto la vogliono. Sono stata due settimane molto giù, un periodo buio. Probabilmente sono più matura di altri che giudicano così facilmente. La critica costruttiva è sempre accettata, ma bisogna avere empatia. Mi ha sorpreso vedere tante madri o persone adulte…ma vi rendete conto? Non volevo questo, non ero preparata e sono stata male. Potete dirmi che sono brutta, antipatica, ma non andate sulle malattie. Gli amici sono stati indispensabili, mi hanno buttato giù dal letto, anche Angelica e Riccardo mi hanno spronato. Anche Rosy, mi sono stati tutti appresso e penso sia un ritorno di quello che ho dato alle persone”.