Un ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip si sarebbe fidanzato. Stiamo parlando di Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona e, a quanto pare, i Jerù dovranno mettersi definitivamente l’anima in pace. Infatti, l'ex gieffina in questione non sarebbe Jessica Selassié, ma un’altra ex concorrente del GF: Sonia Lorenzini.

A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano a Gente di Marte, programma radiofonico in onda su Radio Marte: “Si vocifera di un flirt con Sonia Lorenzini, che in questi giorni è stata a casa di Barù in Toscana”.

Alcuni mesi fa, Barù aveva confessato di essere pronto ad avere una relazione seria, ma si lamentava del fatto che ogni qualvolta si frequenta con una ragazza, il fandom Jerù non prende bene la notizia, e i componenti offendono lui e la lei di turno: “Vorrei avere una relazione seria ma chi mi piglia più che altro? Rompono i co**ioni ogni volta che parlo con qualcuna, e non credo che tante donne vogliano trovarsi in questa situazione de mer*a […] Basta. Siete ridicoli! Seguitemi pure, ma cambiate nomi a certi account nome, avete rotto. Sono passati quanti mesi? Basta non se ne può più. Ridicoli. Ma poi c’è addirittura chi scrive ai miei familiari e ai miei amici. Gli mandano dei messaggi assurdi e gli rompono le scatole. Ma questo vi sembra normale? Non ne posso più, è una roba che non dovrebbe esistere. Siete degli stalker e non state affatto bene. Vi sembra una cosa normale o giusta? Scrivete ai miei amici che magari neanche conosco bene!”.