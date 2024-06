Massimiliano Varrese, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stato ospite di Turchese Baracchi a Turchesando. L’artista, oltre a parlare del suo nuovo singolo Fai Clap Clap e della rottura tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, ha raccontato gli esordi della sua carriera.

“Nella mia vita ho sempre preferito far parlare, le azioni, piuttosto che le chiacchiere da tastiera, mi hanno insegnato che non c’è rimedio solo alla morte e alla stupidità, e davanti la stupidità faccio un passo indietro. Sono tornato al mio primo amore, la musica, molti mi conoscono per le fiction, ma ho iniziato come ballerino e cantante con Raffaella Carrà, lei mi ha lanciato. L’Italia non è mai stata pronta ad un artista a 360 gradi, ma alla mia età io me lo posso permettere. Raffaella è stata quella pietra che arriva e ti spalanca il sogno, il mito, il simbolo, conosciuta in tutto il mondo. Ho avuto con lei la fortuna di questo battesimo pazzesco, mi ha bastonato quando doveva, era molto severa come professionalità, voleva che si fosse sempre pronti e ci ha insegnato ad avere rispetto. Un altro incontro fondamentale è stato con Omar Sharif, un grandissimo attore internazionale, nel mio primo film da protagonista”.

Massimiliano ha poi svelato di essere single, che farebbe un pensiero sulla possibilità di partecipare a Uomini e Donne: “Il mio cuore è innamorato di mia figlia, sto con me stesso, con il mio mestiere, sono single. In questo momento per gioco mi siederei nel trono over di Uomini e Donne. Sono sempre stato un artista di nicchia, ma in questa fase della mia vita artistica perché non prendere tutto con più leggerezza? Maria, sono pronto!”.