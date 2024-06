Heidi Baci ha trovato l’amore al Big Brother Vip albanese. Dopo l’esperienza al Grande Fratello italiano, la 26enne si è fidanzata. Lui si chiama Romeo Veshaj, e lo ha conosciuto proprio durante la sua avventura nel reality show. Sui social hanno pubblicato alcune loro foto insieme in cui si baciano e appaiono molto affiatati. In Italia, Heidi lascio la Casa più spiata d’Italia dopo l’incontro con suo padre, preoccupato per la piega che stava prendendo il rapporto con Massimiliano Varrese.

Al Big Brother Vip, Heidi baci ha conosciuto e si è innamorata di Romeo Veshaj, una storia che prosegue tutt’ora. Entrambi sino arrivati alla finale del reality albanese, anche se non ne sono usciti vincitori. E adesso che il programma è terminato, sono praticamente inseparabili.

“Quanto amo Romeo, è il mio cuore. Sono la ragazza più fortunata del mondo”, ha scritto Heidi a corredo di alcune foto.