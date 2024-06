Anita Olivieri è tornata a parlare della fine della storia d’amore con Alessio Falsone, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello. La bella romana, ai microfoni di Turchesando, ha svelato chi tra di loro ha deciso di mettere un punto alla frequentazione: “Con Alessio è stato tutto vero, ci siamo evoluti tanto e dati tanto nel momento in cui ci andava di farlo. Ad oggi devo dire che sono stata io a decidere di chiudere, non stavo bene quando sono uscita. La pressione, i social, l’idea che la vita fosse cambiata… E’ stato veramente difficile capire tutto, anche me stesso – riportano le colleghe di IsaeChia.it -. Avevo bisogno di riprendermi, di metabolizzare. Fuori è stato tutto bellissimo, poi abbiamo notato differenze nei nostri stili di vita.

Ci sono delle cose che per me sono imprescindibili e lui ha capito che non c’era margine. Motivi caratteriali ma anche il fatto che avessi bisogno di riprendere me stessa. Purtroppo è successo questo, noi continuiamo a sentirci, rimaniamo estremamente legati, ci siamo veramente voluti bene. Lui l’ha presa in modo razionale, ci ha sofferto, ma non c’era margine. Al momento non penso che torneremo insieme. C’erano delle cose, che non posso dire, che non condividevamo”.

Ovviamente, le parole di Anita sono arrivate anche all’orecchio di Alessio, che ha così commentato: “Ho visto e ascoltato tutto, mi hanno taggato in settemila video! Ho visto gli highlits, ho visto delle cose in cui mi hanno taggato, però ho visto delle belle cose. Mi fa piacere, l’importante è che lei stia meglio, poi chiaramente in privato l’ho contattata e le ho detto il mio pensiero in merito”.