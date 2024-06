Ieri pomeriggio, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono rivisti e, ovviamente, i fan della coppia sono andati in visibilio. I due ex concorrenti del Grande Fratello hanno inscenato un siparietto, e l’attrice indossava la t-shirt prodotta dal 31enne calabrese sulla quale campeggia il disegno della Calabria e la scritta “Solo cose belle”.

In molti continuano a sperare in un ritorno di fiamma, anche se per il momento non si è ancora concretizzato. Tuttavia, c’è chi non ha preso bene il rendez-vous tra Beatrice e Garibaldi, e li ha accusati di fare fanservice. “La Luzzi e Garibaldi che mangiano ostriche e bevono prosecco alla faccia delle Beabaldi. Ci sono magliette da vendere, posti da riempire… E’ uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo”, ha commentato un utente. E ancora: “Mai un abbraccio o un bacetto, ma chi pensano di prendere in giro?”; “Staranno prendendo forse un pochino in giro tutti i fandom? Ma fanno bene, ‘pecunia non olet’. Wanna Marchi era più diretta”.

Simona Tagli: "Beatrice cavalca l'onda Garibaldi"

Anche Simona Tagli, in una recente intervista al settimanale Di Più, aveva accusato Beatrice Luzzi di “cavalcare l’onda Garibaldi”: “[…] “Poi nelle ultime settimane nella Casa tu ci sei ‘ricascata’ di nuovo, gli hai voluto dare un'altra possibilità, tutti noi abbiamo un punto debole e anche se ho cercato di metterti in guardia su di lui, ho rispettato le tue scelte. Mai mi sarei aspettata, però, che una volta fuori, avresti preferito portare avanti un rapporto con una persona cosi altalenante nei tuoi confronti e mettere da parte la nostra complicità che inizialmente mi sembrava così forte. Dopo tre mesi dalla fine del Grande Fratello, infatti, vedo che stai ancora cavalcando ‘l'onda Garibaldi’ perché probabilmente hai capito che funziona. Ogni tanto fai una foto con lui, ogni tanto lo vedi, tenendolo però sempre a debita distanza ovviamente. Della nostra amicizia, invece, non c'è più traccia”.