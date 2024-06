La notizia della rottura tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti ha fatto molto discutere sui social. A distanza di circa tre mesi dall’inizio della relazione, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello, l’imprenditore laziale, tramite un comunicato pubblicato su Instagram, aveva informato i fan della fine della storia d’amore con l’ex tentatrice, alludendo anche ad un presunto tradimento da parte di lei (salvo poi fare marcia indietro).

Deianira Marzano ha subito ipotizzato che l’uomo con il quale Greta avrebbe tradito Sergio fosse Eugenio Colombo, ex fiamma della Rossetti, che, però, ha prontamente smentito. In seguito si è fatta largo l’ipotesi che potesse trattarsi di Pierluigi Cappelluzzo, del quale l’ex gieffina aveva più volte parlato all’interno della Casa.

Ad alcuni giorni di distanza dalla rottura, Greta e Sergio sono stati avvistati insieme in un bar a Ponte Milvio, e dalle segnalazioni arrivate sembra che tra i due il clima fosse sereno, circostanza che ha fatto dubitare sulla veridicità della fine della storia.

Ieri sera, Greta ha deciso di intervenire nuovamente per fare chiarezza sulla situazione con Sergio e porre un freno alle voci secondo cui si sarebbe riavvicinata al suo ex Pierpaolo: “Nelle motivazioni della fine della relazione con Sergio non c’entrano assolutamente terze persone. Quindi vi chiedo per favore di non fare articoli dove insinuate tradimenti con i miei ex (Pierluigi, Eugenio). Ho sempre detto io in primis di volergli bene, però se sono ex è perché devono rimanere tali. Non è che ogni volta che c’è una litigata deve comparire per forza un ex, per me una relazione chiusa è chiusa quindi tranquilli non ci sono pericoli di questo genere. Non c’è stato nessun tradimento, e soprattutto loro hanno la loro vita, quindi vi chiedo per favore di non associarli a me per evitare di creare problemi anche a loro stessi. Grazie”.