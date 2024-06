Due giorni fa, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono rivisti a cena, i fan della coppia sono letteralmente impazziti. Dopo l’avventura nella Casa del Grande Fratello, l’attrice e il 31enne calabrese sembrano essersi riavvicinato lontano dalle telecamere. Nella foto, i due ex gieffini si mostrano sorridenti con un calice di vino in mano. Quel che è certo è che a distanza di tre mesi dalla fine del reality show condotto da Alfonso Signorini, e dopo aver chiesto scusa in più occasioni, Giuseppe sta cercando di riconquistare Beatrice.

I fan non smettono di sperare in un ritorno di fiamma, e stando alle parole pronunciate da Garibaldi nelle ultime settimane tutto è possibile: “Quando lo scorso marzo c'è stato il nostro riavvicinamento sapevo già di essere innamorato ma avevo paura di espormi perché avevo il timore di essere accusato di voler creare una dinamica – ha dichiarato l’ex gieffino al settimanale Mio -. Sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella casa. Stavolta non permetto a nessuno di influenzarmi sul nostro rapporto. Non ho più paura di dire che sono innamorato”.

Ieri pomeriggio, ospite Diamoci del tu, programma in onda su un’emittente calabrese, Beatrice Luzzi è tornata a parlare del suo rapporto con Giuseppe Garibaldi: “Tra noi, come ho sempre detto, c’era un legame antico. Non so se vi è mai capitato di incontrare delle persone ed avere l’impressione di conoscerle da tante vite, quindi adesso si tratta di capire come integrare questa antica vita alla vita moderna”.