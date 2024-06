Nelle scorse settimane, Deianira Marzano ha lanciato l’indiscrezione secondo cui Sophie Codegoni (nelle ultime ore al centro del gossip per il flirt con Aron Piper) avrebbe partecipato ai provini per la nuova edizione di Tale e Quale Show.

“Posso rivelare che tra due settimane iniziano i casting della nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Sapete chi è che si sta preparando? La Codegoni! Sophie Codegoni sta facendo delle lezioni di canto e una persona che conosce la sua nuova insegnante di canto mi ha detto questa cosa, sì che si prepara per provare a entrare nel programma”.

Ma, a quanto pare, l’ex compagna di Alessandro Basciano non è l’unica ex concorrente del Grande Fratello Vip ad aver fatto il provino. Sempre l’esperta di gossip, infatti, ha rivelato che Carlo Conti avrebbe provinato anche Micol Incorvaia, protagonista della settima edizione del reality show. Ma non è tutto. Pochi minuti fa, infatti, sempre Deianira ha svelato che sarebbe stato contattato anche Massimiliano Varrese.

Il Grande Fratello e Tale e Quale Show hanno sempre avuto un rapporto molto stretto. Sono stati diversi, infatti, gli ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini ad approdare nel talent show di Carlo Conti. Nella passata edizione, ad esempio, c’erano Alex Belli, Maria Teresa Ruta, Pamela Prati e Ginevra Lamborghini e, a quanto pare, la connection ci sarà anche quest’anno.