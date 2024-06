Archiviata la stagione televisiva 2023-2024, è tempo di iniziare ad organizzare la prossima. A quanto pare, in una delle riunioni, ci sarebbe stato un momento di fortissima tensione sfociato in un’accesa discussione tra una nota conduttrice e un dirigente.

Nella sua rubrica degli “indovinelli” pubblicata su Dagospia, Giuseppe Candela ha parlato di una lite tra una conduttrice e un dirigente. Il motivo della discussione sarebbe stato il futuro del programma della donna, che avrebbe visioni differenti a quelle del dirigente in questione. Candela non ha mai fatto i nomi, ed è davvero complicato avanzare delle ipotesi.

“Una riunione di fuoco. Urla e un momento di tensione nei giorni scorsi tra una nota conduttrice e un potente dirigente. Uno scontro esploso per le visioni differenti per il futuro di un programma tv. Chi sono?”, ha scritto il giornalista, che ha riportato anche un altro indovinello riguardante un altro dirigente che pare sia stato licenziato in tronco. Anche in questo caso il dirigente è noto, addirittura di “primo piano”: “In questi giorni a Milano non si parla d’altro. Infatti gira voce che un dirigente televisivo di primo piano sia stato licenziato in tronco nei giorni scorsi. E adesso tutti si chiedono: cosa è successo?”.