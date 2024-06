Il grande giorno di Diletta Leotta è arrivato: domani, sabato 22 giugno 2024, convolerà a nozze con Loris Karius, suo compagno da circa due anni e papà di sua figlia Aria. La cerimonia si terrà in Sicilia, regione natale della conduttrice, e più precisamente a Vulcano, perché, come spiegato dalla stessa Leotta a Domenica In: “La prima volta che ci andai, dissi ‘io mi sposerò qua’. Ce l’avevo in testa da quado avevo 11 anni”. In realtà, i festeggiamenti iniziano oggi, venerdì 21 giugno, con una sorta di party pre-matrimonio alla presenza di molti amici vip. Poi, allo scoccare della mezzanotte, si brinderà al compleanno di Karius, che compie 31 anni.

Diletta Leotta e Loris Karius pronunceranno il fatidico “Sì” a Vulcano nella piccola chiesetta delle Grazie di Gelso che risale al 1768 ed è la più antica dell'isola. Il rito religioso si terrà alle 19 di sabato 22 giugno e sarà officiato dal parroco Lio Raffaele. Gelso è il borgo marinaro di Vulcano, il luogo più magico e isolato con la spiaggia nera di sabbia morbidissima. A seguire è prevista una grande festa presso l’hotel a 5 stelle Therasia Resort di Vulcano, un albergo di lusso che si affaccia sui Faraglioni e che gode di una meravigliosa vista dell'arcipelago. Una struttura moderna che dispone di una discesa a mare privata, di un esclusivo centro benessere e di quattro diversi ristoranti, due dei quali premiati con una stella Michelin che offrono menù di degustazioni e menù ispirati alla tradizione siciliana. È stato prenotato interamente dalla coppia per l'evento. Durante i festeggiamenti è prevista un'esibizione canora di Elodie, una delle migliori amiche di Diletta nonché damigella d'onore.

Sono centosessanta gli ospiti al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. Tra questi molti volti noti come la già citata Elodie, Chiara Ferragni, Rossella Fiamingo, Eleonora Berlusconi e la sorella Barbara Berlusconi (presente al primo incontro tra gli sposi a Parigi), lo stilista Alessandro Martorana con l'ex Velina di Striscia la Notizia Elena Barolo. E poi Roberta Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio.