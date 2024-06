Durante l’ultima edizione del Grande Fratello, prima degli ingressi di Greta Rossetti prima e Perla Vatiero poi, entrate nella Casa di Cinecittà per alimentare la dinamica del triangolo amoroso con Mirko Brunetti, molti telespettatori ritenevano che potesse scoccare la scintilla tra l’imprenditore rietino e Angelica Baraldi. L’ex tentatrice le aveva dato senza troppi giri di parole della “gatta morta”.

“Ringrazio mamma di avermi fatta educata. Cosa non si fa pur di essere salvata dalla nomination. Mirko adesso svegliati. Viva le gatte morte. Ragazzi sto guardando la diretta. Comunque le ho sempre odiate fin da piccola le gatte morte. Se vuoi una cosa dillo e non ti nascondere. Se ti nascondi sei una gatta morta. Io se voglio una cosa lo dico chiaro. Dietro ad ogni gatta morta c’è una… non dico la parola… viva. Sono senza parole. Quelle più gatte morte sono le fidanzate. Sono davvero senza parole ragazzi. Ma vai fuori dal ca**o. Dai che lunedì ti eliminano. Quindi se io non vedo il mio ragazzo per un mese ed entra al Gf un altro uomo io sbarello? Ma cosa sto sentendo. Mi state caricando. Io ringrazio il cielo che la casa è a Roma e io sono lontana. Perché sono buona e cara ma quando parto nessuno mi ferma. A tutto c’è un limite. Tanto lunedì quella tornerà dal suo Rick. Viva l’amore al giorno d’oggi. Io non ci sto capendo più nulla. Mi dite che è uno schifo. Meno male che l’avete capito tutti e vi ringrazio”, era sbottata sui social la Rossetti. Concetti che ha poi ribadito durante il faccia a faccia con la Baraldi avvenuto durante una puntata del GF.

Tuttavia, lo scorso aprile, in occasione della festa di compleanno di Vittorio Menozzi, Angelica e Greta hanno siglato la pace e si sono lasciate i dissapori alle spalle, pubblicando su Instagram una loro foto insieme.

Ad ogni modo, nelle ultime ore una risposta ad un utente da parte della Baraldi non è passata inosservata. Nel commentare una foto dell’ex gieffina, ha detto: “Bellissima. Il tuo uomo doveva essere Mirko”. “Anche no!”, ha risposto Angelica, che di recente ha fatto anche la proposta al suo “Ric”, il fidanzato Riccardo Romagnoli.