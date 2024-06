Nelle scorse settimane, Alfonso Signorini ha annunciato l’apertura dei casting in vista della nuova edizione del Grande Fratello, che prenderà il via il prossimo settembre. In attesa di scoprire quali saranno i Vip e i Nip che varcheranno la porta rossa, nelle ultime ore è spuntata un’indiscrezione su un volto noto che sarebbe stato contattato: si tratta di Luca Vezil, storico ex di Valentina Ferragni. A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza: “Il GF vorrebbe dentro Luca Vezil, ma l'ex fidanzato della Ferragni junior dice no”.

Sempre l’esperto di gossip, pochi istanti fa, ha rivelato che sarebbe stato contattato anche un cantante famosissimo. Stiamo parlando di Al Bano: “Contattato un super vippone, è Al Bano! Ma il cachet sarebbe troppo alto e quasi sicuramente non ci sarà”.

Intanto, nelle scorse ore, Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, ha rivelato che sarebbe stata contattata anche Vera Gemma sarebbe già stata contattata: “Gli autori e Alfonso sono molto interessati. L’attrice figlia d’arte già concorrente di reality show, è stata la prima famosa contattata dalla produzione del Grande Fratello”. Già nel 2021, l’attrice era stata ad un passo dal varcare la porta rossa.