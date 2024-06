Ieri è stata registrata la prima puntata della nuova edizione di Battiti Live (trasmessa su Radionorba Tv ), che andrà in onda anche su Canale 5 a partire da luglio. Alla conduzione, sul palco di Molfetta, hanno fatto il loro debutto Ilary Blasi e Alvin. La conduttrice ha presentato l’amico e collega: “Il posto è magico, la musica è meravigliosa, abbiamo le stelle, c’è il mare. E voi ovviamente vi starete chiedendo: dov’è la fregatura? Purtroppo c’è ed ha un nome, che è quello di Alvin! […] Senti non ce la potevo fare. Che dovevo dire che sei bravissimo e preparatissimo? Lo sai che io voglio essere asciutta”.

Tutto sembrava filare liscio, fino a quando, al termine di un’esibizione, Alvin è rimasto al centro del palco da solo e ha chiamato Ilary. La Blasi, però, non si è presentata, ma si è sentita una persona dietro le quinte che ha detto: “Dove sta, oh? Deve entrare adesso, oh, ragazze!”.

Poi è arrivata anche la voce di Ilary: “Ma che devo dire? No. Dai ma ditemi che devo dire però”. E un’altra persona ha detto alla Blasi di raggiungere Alvin: “Devi entrare ora Ilary. Devi lanciare la roba. Sì esatto”. Ilary però si è lamentata: “Eh, ma io mica so cosa lancio”.