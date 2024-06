Petit e Marisol Castellanos sono stati due dei protagonisti assoluti della ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante e la ballerina si sono avvicinati in maniera graduale, anche perché lei non era convinta di lasciarsi andare in un programma televisivo. Alla fine, però, ha ceduto alle lusinghe dell’artista napoletano e la storia tra i due procede a gonfie vele anche adesso che il talent show è terminato. Petit, ospite di Lorella Cuccarini nel podcast Dimmi di Te, ha parlato della sua relazione con Marisol e ha rivelato cosa l’ha colpito della ballerina.

“Nella scuola per me c’è stata la musica, ma non solo quello. Perché poi all’interno della casetta ho trovato anche l’amore. In realtà era l’ultima cosa che immaginavo, non ci pensavo nemmeno. Perché mi ero messo in testa di lavorare tanto e di concentrarmi solo su questo aspetto. Poi è arrivato l’amore, ho visto Mari e non potevo più frenarmi. Me l’ha fatta pesare un po’, c’ha messo un po’ di tempo. Poi a un certo punto io ho detto ‘vabbè io non la considero più, se vuole venire, allora verrà lei’. Poi allora quando io non l’ho più considerata è venuta lei da me ed è stato bellissimo. Da lì è nato tutto.

Che cosa mi ha fatto innamorare di lei? I modi, la solarità, il suo carattere, la bellezza, tutto nel complesso. Mi sono innamorato peer com’è fatta lei caratterialmente. Se ho mai pensato che il rapporto con Marisol avrebbe potuto togliermi energie rispetto al percorso che stavo facendo nel programma? No mai, anzi, ho capito che con lei era più bello. Lei mi ha aiutato tanto nei momenti più complicati, quando ero più giù. Veniva sempre a darmi una mano e mi spiegava tutto. Mi ha aiutato tanto e quindi con lei è stato più semplice. Lei ha detto lo stesso di me? Mi fa piacere, diciamo che ci siamo aiutati a vicenda”.