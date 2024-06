Dopo il divorzio (tutt’altro che privo di polemiche) tra Barbara D’Urso e Mediaset, molti degli opinionisti e degli ospiti dei programmi della conduttrice napoletana sono spariti dalla circolazione. Alcuni, però, li abbiamo visti nella nuova versione di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino. Tra questi c’è anche Raffaello Tonon, che di recente è tornato in studio per parlare del suo lavoro da cameriere in un ristorante della Romagna.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, in un’intervista rilasciata al settimanale Mio, ha svelato com’è Myrta Merlino dietro le quinte: “Devo dire che lavoro benissimo con Myrta. Dietro le quinte è come la vedete, ma è una donna molto simpatica e ironica. La trovo simpaticissima e dietro le quinte abbiamo lo stesso modo di scherzare. Myrta ha inoltre uno spessore culturale incredibile e una vita internazionale. E’ una persona che mi piace molto. Nel suo salotto mi esprimo liberamente e, quando finisco il mio blocco, oltre al cachet porto a casa la soddisfazione di aver detto esattamente ciò che volevo dire”.

Raffaello Tonon è poi andato in difficoltà quando gli è stato chiesto se preferisce lavorare con Myrta Merlino o con Barbara D’Urso. L’ex vippone ha risposto che apprezza entrambe e che per tale ragione non riesce a scegliere: “Oddio, è come chiedere a un genitore quale dei suoi figli preferisce. Barbara la amavo tanto. Ho lavorato con lei per vent’anni ed è diventata un’amica, anche con lei dietro le quinte abbiamo sempre scherzato ed è sempre stata ironica e anche una professionista. Chi preferisco? Barbara mi piace per alcuni aspetti e Myrta per altri. L’ideale sarebbe andare nelle trasmissioni di entrambe. Adesso anche Barbara merita un programma tutto suo. Che tipo di trasmissione piacerebbe condurre a me adesso? Un programma di interviste, un talk come Pomeriggio Cinque e La vita in diretta”.