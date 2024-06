Oriana Marzoli ha voltato definitivamente pagina dopo la fine della passionale quanto burrascosa storia d’amore con Daniele Dal Moro, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip.

Lo scorso maggio, sono iniziati a circolare alcuni rumor secondo cui l’influencer di origini venezuelane, attualmente impegnata nel reality cileno Ganar o Servir, avrebbe un flirt in corso con uno dei concorrenti.

A lanciare lo scoop era stata Daniela Aranguiz nel programma Seguimi: “Oriana Marzoli ha una relazione affettuosa con un nuovo partecipante che è argentino”. In seguito, ha anche aggiunto che si tratterebbe di Facundo Gonzalez, 34 anni, che ha svariate esperienze nel mondo dello sport e dello spettacolo.

Il suo nome era già noto al gossip in quanto in passato ha avuto una relazione con Pamela Diaz (anche lei concorrente di Ganar o Servir con la quale, si dice, Oriana abbia litigato). Ma, poco prima di fare il suo ingresso nel reality, Facundo aveva precisato: “Con Pamela abbiamo una bellissima amicizia, le voglio bene, è una grande donna. Abbiamo un bel rapporto”.

Intanto sembra che la frequentazione tra Oriana e Facundo stia procedendo a gonfie vele. La scorsa settimana, infatti, chi gestisce il canale broadcast dell’ex concorrente della “reina”, ha infatti pubblicato la scritta “F&O” seguita da alcuni cuori rossi. Ma non solo. Come rivelato da Amedeo Venza, l’ex vippona ha fatto sapere ai suoi numerosissimi fan che adesso l’hashtag “giusto” non è più #Oriele (riferito alla storia d’amore con Daniele Dal Moro), bensì #Marzolez (crasi di Marzoli e Gonzalez). Segnali inequivocabili che testimonierebbe come l’influencer di origini venezuelane abbia voltato definitivamente pagina.

Ma come ha reagito Daniele alla nuova frequentazione della sua ex? Le sue parole non sembrano lasciare spazio ad interpretazioni: “Per capire chi dei due era il toxic ti basta guardare chi fa il glow up dopo la rottura”.