A distanza di un anno dal suo debutto in veste di cantante sul palco del Pizza Village di Napoli (quanto cantò il brano dal titolo Il Cielo stanotte, dedicato all’allora fidanzata Antonella Fiordelisi), Drojette, al secolo Edoardo Donnamaria, tra i protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha svestito i panni dello speaker radiofonico e si è esibito nuovamente sullo stesso palco con il suo ultimo singolo. Sbadato.

Tuttavia, l’esibizione dell’ex vippone non sembra essere stata particolarmente apprezzata dal popolo del web, che non ha lesinato critiche nei suoi confronti. “Mamma mia, ma con quale coraggio lo fanno cantare?”, ha commentato un utente. E ancora: “Ha molto coraggio, non c’è che dire”; “La gente che pensa a tutt’altro mentre lui canta mi spezza”; “Bah, io lo trovo incapace. La gente che si complimenta esattamente che gusti ha?”; “Con tutto il bene che gli auguro, anche no. Mi stanno sanguinando le orecchie, è inascoltabile”.

Ma c’è anche chi ha espresso un parere positivo: “Drojette top, tante persone per te e tu tanto emozionato. Ma sei andato alla grande, segui i tuoi obiettivi”; “Hai spaccato, bravo Drojette”; “Grande Drojette, e complimenti per averci regalato con questo nuovo brano un altro pezzo della tua bella anima”; “Esibizione straordinaria, hai cantato con tanta passione”.

Nel frattempo, anche Nikita Pelizon, ex coinquilina di Edoardo Donnamaria nella Casa di Cinecittà, ha lanciato il suo nuovo singolo titolo Unika.