A distanza di un anno dall’uscita della sua prima hit estiva dal titolo Mojito, Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip (finita nella “black list” di Mediaset), ha lanciato il nuovo brano, Unika. Nel video musicale, ci sono anche due ex volti di volti noti dei reality show, grandi amiche dell’ex vippona: Helena Prestes e Marialaura De Vitis (protagonista di un’edizione de La Pupa e il Secchione Show condotta da Barbara D’Urso).

Nikita Pelizon, il testo di Unika

Piena di feed al secondo

Mi accorgo che guardò

il display anche nero

Sento dentro che

qualcosa non va

Nel tempo mi

Sono lasciata triggerare

tra filtri like e commenti

Fake news e bombardamenti

Squilla manco fossi una squi

Tutto questo in

Dieci pollici!

Tu ti senti guilty

e non ti senti sicura

Ma la verità

è che sei

Hunika a a

You feel guilty

Na na na

Ma sei Hunika

Na na na

You feel guilty

Na na na

Ma la verità è che

sei Huni ni ni ka ka

vedo una generazione alfa

piena di chance senza chance

Una famiglia che a stento arranca

Ed una speedy involuzione

Che provoca stress

Non parlo per follow

Non parlo per protesta

Attendo solo un risveglio di massa

Nulla si crea

tutto si trasforma!

Tu ti senti guilty

e non ti senti sicura

Ma la verità

è che sei

Hu ni ni ni kaaa

You feel guilty

Na na na

Ma sei Hunika

Na na na

You feel guilty

Na na na

Ma la verità è che

sei Huni ni ka

Guilty guilty guilty

But you are light

Na na na na