Antonella Fiordelisi è tornata ad essere single dopo la breve storia con Mariano De Matteis. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, aveva iniziato lo scorso maggio una frequentazione con l’imprenditore che, tuttavia, si è estinta dopo poche settimane.

Nonostante ciò, i due sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che l’influencer campana ha raccontato che le è capitato pochissime volte di “rimanere in buona con un suo ex”: “Oggi mi sono rivista con un mio ex in comitiva, sono rimasta in ottimi rapporti sia con lui che con i suoi amici e con i suoi parenti. Hanno tanta stima nei miei confronti e di qualsiasi cosa io abbia bisogno loro ci sono. Pochissime volte mi è capitato di rimanere in buona con un ragazzo, non è mai andato in competizione con me e non è mai stato invidioso di me. È stato bellissimo parlare con tutti loro dei miei progetti”.

Sono state tre le relazioni che la Fiordelisi ha avuto tra il 2023 e il 2024: la prima con Edoardo Donnamaria, nata durante la settima edizione del Gf Vip e giunta al capolinea nel giugno 2023, poi la breve frequentazioni con Guglielmo Vicario prima e Mariano De Matteis poi.

Nelle ultime ore, un utente ha punzecchiato Antonella: “Bella bella dicono tutti, ma i ragazzi guardano il cervello, e come mai sta sempre sola?”. Non si è fatta attendere la replica dell’influencer campana, che ha spiegato le ragioni per le quali al momento è single: “Sono sola perché guardo intelligenza, simpatia, altruismo, bellezza, altezza, autoironia, determinazione e tanto altro. Se volessi potrei essere fidanzata, sposata e con figli in un secondo”.