E’ giunta ai titoli di coda la storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. Ad annunciarlo, alcuni giorni fa, è stato lo stesso ex volto di Temptation Island in un video pubblicato sul suo profilo Instagram nel quale ha chiesto ai follower di avere rispetto per il difficile momento che stanno vivendo entrambi.

“Oggi è una giornata piuttosto complicata per me – ha esordito Lenticchio -, perché io e Drusilla ci siamo lasciati per sempre, definitivamente, non torneremo mai più insieme. Recentemente sono successe cose molto gravi che adesso non mi va di raccontare, magari lo farò più in là. Durante questi anni ci sono stati tantissimi retroscena che voi giustamente non conoscete. Purtroppo io e lei ci siamo lasciati in pessimi rapporti, quello che posso dire è che in questa relazione io ce l’ho messa tutta per far funzionare le cose e non ho rimpianti. Vi chiedo di avere rispetto per questo momento, perché comunque siamo stati tanti anni insieme, e per noi è un momento difficile, e io sono anche molto dispiaciuto”.

Alcuni giorni dopo, anche Drusilla ha rotto il silenzio, e lo ha fatto tirando una bordata al suo ormai ex fidanzato: “Buffo come le persone che dichiararono di non avere rimpianti, e di essersi sempre impegnate, siano poi quelle che hanno fatto altro che perseverare nel commettere errori su errori. Gravi errori, visto che la parola ‘grave’ piace tanto. A quanto pare l’importante nella vita è autoconvincersi. Lasciamo almeno questo a chi non resta altro”.

Nei giorni successivi alla rottura, c’è stato un scambio di frecciatina tra i due ex fidanzati, e nelle ultime ore la Gucci ha tirato l’ennesima bordata a Chiofalo: “Fortunatamente le persone si rivelano per quello che sono con le azioni, le parole il più delle volte sono menzogne, una recita da quattro soldi. Cospargersi il capo di vittimismo, condito da lacrime pietose da coccodrillo e tante parole inutili, e poi andare in discoteca a divertirsi e a sbocciare con gli amici. Non potrei essere più felice della scelta che ho preso. Che paura”.