Sono ormai diverse settimane che Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno rotto definitivamente. Dopo mesi caratterizzati da alti e bassi e tira e molla, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip si sono detti addio (questa volta per sempre), e nelle ultime ore il dj ligure è tornato prepotentemente al centro del gossip. E’ di ieri mattina la notizia di un suo avvistamento a Capri in compagnia di Antonella Fiordelisi, grande amica proprio di Sophie.

Nel weekend appena concluso, la Fiordelisi e Basciano sono stati inviatati a Capri da un noto marchio di sigarette elettroniche per vivere una “experience” esclusiva tra serate alla Taverna Anema e Core, storico locale caprese da sempre meta di vip nostrani e internazionali, ed escursioni in barca, ma non erano da soli. Tra gli altri invitati anche Elisabetta Gregoraci (con cui Antonella si è riappacificata dopo una presunta lite per colpa di Flavio Briatore), Jonathan Kashanian e Rosa Perrotta con il marito Pietro Tartaglione. Alcuni testimoni, però, hanno assicurato che i due sarebbero rimasti sempre vicini durante il soggiorno, alimentando così l'ipotesi di un presunto flirt.

Proprio all’interno dell’iconico locale notturno di Capri, Antonella e Alessandro sono stati avvistati all’interno dello stesso privè. E’ giusto sottolineare che di loro non ci sono foto "compromettenti" e che si è trattato di una serata trascorsa in compagnia di altre persone. A lanciare, però, il dubbio circa un possibile flirt è stato Alessandro Rosica, che ieri mattina ha pubblicato tra le sue Instagram stories uno scatto che immortala Basciano e la Fiordelisi di spalle mentre passeggiano per via Camerelle, la via dello shopping dell’Isola Azzurra. "Basciano è sempre più lontano da Sophie, amica di Antonella. Per Antonella è ormai archiviata l’amicizia speciale con Mariano (De Matteis, ndr). Basciano e Antonella ieri sera hanno parlato e non si sono mai staccati! Da precisare che c’erano anche altri amici. Che ci sia davvero del tenero?", ha scritto l’esperto di gossip.

Già lo scorso giugno, durante un dj set di Basciano in un noto locale di Milano Marittima (in quell’occasione ha festeggiato il suo 35esimo compleanno), a fare rumore era stata la presenza di Antonella Fiordelisi. Una presenza, quella dell’influencer campana, ritenuta “inopportuna” e “fuori luogo” dai fan Basciagoni, in quanto la Fiordelisi si è sempre dichiarata amica di Sophie. A distanza di un mese, l’avvistamento caprese ha sollevato un nuovo polverone, alimentato anche dal fatto che i due ex vipponi hanno anche iniziato a seguirsi su Instagram. Per il momento non c’è stata nessuna reazione o commento da parte dei diretti interessati.