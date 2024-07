Due giorni fa, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato di essere in dolce attesa. Il rumor circa una presunta gravidanza dell’influencer italo-iraniana circolava già da alcune settimane, e circa 48 ore fa è arrivata la conferma con un annuncio condiviso su Instagram dai due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

“Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te... Mamma e Papà”.

A svelare il sesso del bebè è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale ha assicurato che i due ex vipponi stanno aspettando un maschietto. Al momento, i diretti interessati non hanno confermato né smentito lo spiffero, e Rosica ha spiegato di aver voluto divulgare la notizia in quanto sarebbe a conoscenza del fatto che la coppia starebbe cercando di “vendere l’esclusiva in tv”.

Tantissimi i messaggi di auguri arrivati a Giulia e Pierpaolo dopo l’annuncio della lieta notizia. Nelle ultime ore, però, a non passare inosservata è stata la reazione dei cosiddetti Gregorelli, il fandom di Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, che non ha mai smesso di sperare in un riavvicinamento tra l’ex velino di Striscia la Notizia e la showgirl di Soverato. Come in molti ricorderanno, durante la quinta edizione del Gf Vip, prima che scoccasse la scintilla con la Salemi, tra Pierpaolo ed Elisabetta c’era stata un’amicizia “speciale” (culminata anche con un bacio appassionato). Tuttavia, dopo l’annuncio della gravidanza, i Gregorelli hanno pubblicato un messaggio in cui sembrano (finalmente) rassegnarsi all’idea che non ci sarà nessun ritorno di fiamma tra Pretelli e la Gregoraci.