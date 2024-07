Dopo i rumors e le indiscrezioni delle ultime settimane, nella giornata di ieri Giulia Salemi ha annunciato di essere incinta attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram e condiviso con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, conosciuto durante la loro avventura al Grande Fratello Vip. La coppia ha voluto condividere con i loro numerosissimi fan la notizia della gravidanza pubblicando alcune immagini che li ritraggono insieme con il pancino in bella vista.

“Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te... Mamma e Papà”.

Tantissimi i commenti sotto al post pubblicato da Giulia, molti dei quali arrivati dagli ex vipponi. “Auguri ragazzi! Che bellissima notizia”, ha scritto Oriana Marzoli. “Ma che meraviglia, auguri”, ha invece commentato Antonella Elia. E ancora: “Che bello, augurissimi ragazzi”, le parole di Rosalinda Cannavò, anche lei ex concorrente del Gf Vip nella stessa edizione di Giulia e Pierpaolo, che a sua volta si appresta a diventare per la prima volta mamma. “Ma wow, tantissimi auguri ragazzi”, ha scritto Sophie Codegoni. “Che bella notizia! Super contenta per voi”, ha commentato Jessica Selassiè. A farle eco anche la sorella Lulù: “Omg finally una mini Giuly!”. “Augurissimi”, ha scritto invece Antonella Fiordelisi. “Auguri, che bellezza”, le parole di Clizia Incorvaia. “Ma che bello. Auguri, auguri, auguri”, ha commentato Paola Di Benedetto.