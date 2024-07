Tony Effe è senza dubbio uno dei protagonisti del gossip di questa estate. Il cantante è stato avvistato in compagnia di Giulia De Lellis prima al concerto di Geolier a Napoli (il settimanale Chi ha parlato di una “calda notte napoletana”) e poi al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Proprio alle nozze dei due ex vipponi in molti hanno notato una certa complicità tra i due, e si è parlato anche di una presunta scenata di gelosia da parte di lei. Tuttavia, Tony ha confidato ad una fan che tra lui e Giulia ci sarebbe esclusivamente un’amicizia.

Intanto, nelle ultime ore il cantante è stato beccato in compagnia di un'ex allieva di Amici, Cosmary Fasanelli, attuale velina di Striscia la Notizia. I fan del talent show di Maria De Filippi ricorderanno sicuramente la relazione della ballerina prima con Alex Wyse e poi quella con Nunzio Stancampiano, entrambe giunte al capolinea.

(Cosmary Fasanelli - Instagram)

Adesso, però, Cosmary potrebbe aver ritrovato l’amore al fianco di Tony Effe. Una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, infatti, fa notare come i due si trovassero a bordo della stessa barca nelle scorse ore: “Cosmary Fasanelli sulla stessa barca di Tony Effe (vedi post e storie pubblicate da entrambi), e in più ieri era al concerto dietro al palco”.