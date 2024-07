I rumor delle ultime settimane alla fine si sono confermati veri. Giulia Salemi ha annunciato di essere incinta.

L’annuncio è arrivato direttamente dalla fidanzata di Pierpaolo Pretelli sul suo profilo Instagram: “Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te... Mamma e Papà”.

Già nelle passate settimane erano emersi diversi indizi che lasciavano ipotizzare al fatto che l’influencer italo-iraniana fosse in dolce attesa, tra cui il fatto che alla festa di compleanno dell’amico Alberto De Pisis dello scorso giugno, in un post su Instagram del settimanale Chi in cui si parlava della festa dell’ex gieffino, e si faceva notare che gli unici assenti erano “Giulia Salemi, che stava poco bene, e Pierpaolo Petrelli, che era a Torino alla presentazione del musical Rocky che lo vedrà protagonista”. In seguito, il post è stato modificato, ed è stata rimossa la parte relativa alla non presenza dell’ex vippona.

Inoltre, alcune settimane fa, Giulia ha iniziato a seguire su Instagraml a pagina dell’influencer statunitense Stephanie Ike, nota per condividere la sua vita da mamma e dare consigli sulla maternità.