Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, nella tarda mattinata di ieri Giulia Salemi ha annunciato di essere incinta attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram e condiviso con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, conosciuto durante la loro avventura al Grande Fratello Vip. La coppia ha voluto condividere con i loro numerosissimi fan la notizia della gravidanza pubblicando alcune immagini che li ritraggono insieme con il pancino in bella vista.

“Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te... Mamma e Papà”.

Giulia ha voluto condividere con i followers le emozioni provate nel corso di questi primi mesi di gravidanza non nascondendo un pizzico di timore per i tanti cambiamenti che aspettano lei e Pierpaolo a partire dai prossimi mesi. Al contempo ha dichiarato di essere pronta a fare del proprio meglio per il bambino in arrivo anche grazie al supporto del fidanzato, quest’ultimo già papà di Leonardo avuto dalla precedente relazione con Ariadna Romero.

Intanto, l’Investigatore Social Alessandro Rosica ha già svelato il sesso del bebé: si tratterebbe di un maschietto.