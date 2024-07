Nell’ultima puntata di Temptation Island, andata in onda lo scorso giovedì, durante il falò di confronto tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella, lei ha rinfacciato al suo (ex?) fidanzato tutti i comportamenti inopportuni che ha avuto con la tentatrice Maika. Dopo una durissima discussione, i due hanno deciso di lasciare il programma separati, ma nelle anticipazioni della prossima puntata si è visto lui tornare per un nuovo falò.

Dagospia ha infatti rivelato che Lino avrebbe chiesto un nuovo confronto con Alessia: “Non è finita davvero qui. Perché lui è stato abbandonato sui tronchi davanti a Bisciglia, ma tornerà presto chiedendo di rivedere la sua ex ragazza. Alessia riuscirà a tenere la sua posizione resistendo, oppure tornerà a casa con il compagno zavorra?”.

Nella giornata di ieri, Deianira Marzano ha specificato che al momento non è chiaro se i due siano tornati insieme o meno, svelando cosa avrebbe fatto Giuliano dopo le registrazioni: “Se si sono lasciati davvero? Questo non lo so, ma una cosa è certa, quando lui è uscito dal programma ha contattato quest’altra ragazza e si sono visti. Ho visto i messaggi”.