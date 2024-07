Due giorni fa, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato di essere in dolce attesa. Il rumor circa una presunta gravidanza dell’influencer italo-iraniana circolava già da alcune settimane, e circa 48 ore fa è arrivata la conferma con un annuncio condiviso su Instagram dai due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

“Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te... Mamma e Papà”.

A svelare il sesso del bebè è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale ha assicurato che i due ex vipponi stanno aspettando un maschietto. Al momento, i diretti interessati non hanno confermato né smentito lo spiffero, e Rosica ha spiegato di aver voluto divulgare la notizia in quanto sarebbe a conoscenza del fatto che la coppia starebbe cercando di “vendere l’esclusiva in tv”.

In queste ore sono poi emersi altri retroscena in merito alla gravidanza di Giulia. Sembra che neanche i suoceri e futuri nonni ne fossero a conoscenza prima dell’annuncio su Instagram. Infatti, la mamma di Pierpaolo, la signora Margherita Velardi, ha così commentato: “Augurissimi a mamma Giulia e a papà Pierpaolo. Pensare che siete stati qua e non ci siamo accorti di nulla”.

Ariadna Romero, invece, ex compagna di Petrelli (i due hanno un figlio di nome Leonardo) ha rivelato qual è stata la reazione del bambino: “Che notizia meravigliosa. L’ho detto a Leo e si è commosso, ha sempre desiderato un fratellino/sorellina”.