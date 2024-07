Alcuni giorni fa, un ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato sul suo account Instagram una foto nella quale si mostrava in un letto di ospedale, lasciando intendere di aver avuto problemi di salute.

L’ex vippone in questione è Davide Donadei che, atteso da un evento a Marsala, ha dovuto rinunciarvi per fare alcuni accertamenti: “Con grande rammarico vi informo che purtroppo non potrò essere presente alla serata di oggi. E’ la prima volta che mi trovo in una situazione simile, ma purtroppo non sono stato bene e sono in corso ulteriori accertamenti medici. La data dell’evento verrà recuperata ad agosto”.

In seguito, Davide ha spiegato nel dettaglio di essersi sottoposto ad alcune analisi: “Da dieci giorni stavo combattendo con una semplice influenza. Per continuare a svolgere la mia vita quotidiana a volte esagero ad assumere qualche medicinale in più del necessario. Dopo quasi una settimana di febbre alta, che spesso si manifestava la sera, decisi di andare al pronto soccorso.

Sono arrivato con una certa tranquillità, ma da quel momento in poi le cose sono diventate piuttosto confuse. I risultati delle analisi erano tutti anormali. Avevo milza e fegato ingrossati e un arto completamente viola”.