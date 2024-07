Nelle ultime ore è divampata sui social una nuova polemica che ha travolto Perla Vatiero. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, nella giornata di ieri ha raggiunto l’ex coinquilina Letizia Petris a Riccione per trascorrere una serata in sua compagnia (erano presenti anche la sorella di Perla, Loana, ed alcune amiche). Fin qui nulla di rilevante, se non fosse che all’interno dello stesso locale si trovava anche Luca Vetrone, l’ex naufrago della passata edizione de L’Isola dei Famosi con il quale alcuni mesi fa si mormorava che la Vatiero avesse avuto un flirt dopo la fine della relazione con Mirko Brunetti, circostanza poi smentita dall’ex gieffina.

“Da ieri c’è il delirio perché Perla e Vetrone erano alla Mammamia entrambi, e gira un video in cui si guardano”, si legge in una segnalazione arrivata ad Amedeo Venza. L’esperto di gossip, mostrando un frame del video in questione, ha poi chiarito: “Mi hanno mandato questo screen. Vabbè, per onore di cronaca devo dire che a me non sembra stesse guardando Vetrone”. Poi ha aggiunto: “Comunque ho sentito Luca! Era lì a bere con degli amici, si è avvicinato al tavolo per salutare Letizia e di conseguenza ha salutato Perla. Tutto qua. Fine! Chiudere!”.

Ad intervenire sulla questione anche l’Investigatore social Alessandro Rosica: “Non è successo niente e dico niente tra Perla e Luca. Lui le sta provando tutte, ma prende sempre due di picche. Tranquilli! Tutto ok con Mirko”.

Perla Vatiero, cosa aveva detto su Luca Vetrone nella Casa del Grande Fratello

Durante l’ultima edizione del Grande Fratello, dopo l’eliminazione di Mirko, si paventava la possibilità di far entrare Luca Vetrone nella Casa, ma il suo ingresso non si è mai concretizzato. Parlando di questa possibilità con Letizia Petris, Perla Vatiero aveva dichiarato: “Di lui si è parlato in modo generale perché tu lo conosci e quindi io l’ho nominato. Quindi mi è venuto spontaneo chiederti come l’hai conosciuto e cosa ne pensi. Il discorso è uscito così, ma soprattutto perché tu avevi già detto che lo conoscevi. Io ho detto che è bello e che l’ho conosciuto. Con lui in che rapporti siamo? Direi che siamo rimasti conoscenti. Lui è il mio prototipo e l’ho sempre detto. Però non è che c’è stata una storia, che non ho mai fatto. Ci siamo conosciuti ed è finita lì. Quando poi ne hanno parlato in puntata sono rimasta spiazzata.

Se entra qui con noi al Grande Fratello? Ti immagini? Pensi che succede? Sarebbe proprio… Lui è proprio buono come il pane, un bravo ragazzo. Sì è un cucciolo davvero. Luca è molto cucciolo, un ragazzo d’oro. Molto più cucciolo di Mirko. Esteticamente è tanta roba. Lui creerebbe competizione di sicuro se entrasse. Davvero il top, qui si parla soprattutto di un fattore estetico. Vedi questo ragazzone però poi è bravissimo e davvero molto educato e carino”.