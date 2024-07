E’ scoppiato un vero e proprio putiferio sul web dopo che sono diventati virali sui social foto e video di Alessandro Basciano in compagnia di Antonella Fiordelisi in quel di Capri.

Il dj ligure e l’influencer campana si trovano entrambi sull’Isola Azzurra, dove ieri sera hanno partecipato ad un evento, per poi trascorrere la serata nella Taverna Anema e Core, iconico locale notturno di Capri. Ed è proprio qui che i due ex vipponi sono stati immortalati mentre si trovavano all’interno dello stesso privé. E’ bene chiarire che non ci sono immagini “compromettenti” e che insieme a loro c’erano anche altre persone.

Questa mattina, Alessandro Rosica ha pubblicato tra le sue Instagram stories una foto in cui si vedono Alessandro e Antonella di spalle mentre passeggiano per via Camerelle, la via dello shopping caprese. “Basciano è sempre più lontano da Sophie, amica di Antonella. Per Antonella è ormai archiviata l’amicizia speciale con Mariano (De Matteis, ndr). Basciano e Antonella ieri sera hanno parlato e non si sono mai staccati! Da precisare che c’erano anche altri amici. Che ci sia davvero del tenero?”, scrive l’esperto di gossip.

Già lo scorso giugno, durante un dj set di Basciano in un noto locale di Milano Marittima (in quell’occasione ha festeggiato il suo 35esimo compleanno), a fare rumore, oltre all’assenza di Sophie Codegoni, era stata la presenza di Antonella Fiordelisi. Una presenza, quella dell’influencer campana, ritenuta “inopportuna” e “fuori luogo” dai fan Basciagoni, in quanto la Fiordelisi si è sempre dichiarata amica di Sophie.

Adesso, distanza di oltre un mese da quella vicenda, il nuovo incontro tra i due ex gieffini ha fatto riesplodere una nuova polemica.