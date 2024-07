Al termine del Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno iniziato a frequentarsi lontano dalle telecamere. I due ex gieffini sono stati avvistati più volte insieme, e la scorsa settimana hanno partecipato ad un evento di “coppia” a Milazzo, in Sicilia. Secondo Deianira Marzano, l’attrice e l’ex bidello sarebbero addirittura fidanzati: “Le cose procedono più che bene e loro continuano a vedersi. Ma non è mica finita qui la storia. Sono fidanzati ufficialmente, hanno trascorso due giorni a Milazzo, dove venerdì hanno un evento, e hanno passato una notte in hotel”, ha rivelato l’esperta di gossip a Radio Marte.

Nella giornata di ieri, i fan dei BeaBaldi si sono accorti che Beatrice e Giuseppe hanno smesso di seguirsi su Instagram, e dai rispettivi profili sono state rimosse alcune foto di coppia. La Luzzi, al riguardo, ha però spiegato quello che sarebbe accaduto: “In realtà io non l’ho tolto il segui. Delle volte basta passare la mano e si mettono like o si tolgono segui, che scatole”.

Su X (ex Twitter) hanno però fatto notare che se un follow può sparire per errore, lo stesso non può succedere per le foto. E’ dunque ipotizzabile che i due ex gieffini abbiano discusso, proprio come accadeva spesso nella Casa di Cinecittà.