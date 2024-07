E’ stata siglata la pace tra Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci. Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno trascorso un weekend a Capri per una vacanza sponsor con un noto marchio di sigarette elettroniche. Insieme a loro, anche altri volti noto del piccolo schermo come Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione e Alessandro Basciano.

Nelle ultime ore, l’influencer campana si è trovata al centro di ben due gossip. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, hanno iniziato a circolare foto e video di lei e Basciano molto vicini, circostanza che ha fatto infuriare i fan dei Basciagoni. Inoltre, la Fiordelisi ha trascorso il weekend caprese in compagnia di una sua vecchia “nemica”, ovvero la Gregoraci.

All’incirca tre anni fa, Antonella e Elisabetta furono protagoniste di un durissimo scontro nel backstage di Scherzi a Parte. Secondo quanto raccontato all’epoca dei fatti dall’ex vippona campana, la conduttrice l’avrebbe attaccata perché gelosa di Flavio Briatore, suo ex marito. Quest’ultimo, infatti, aveva iniziato a seguire la Fiordelisi e a piazzare alcuni like alle sue foto, provocando la reazione furiosa della Gregoraci. Antonella aveva rivelato di essere stata pesantemente insultata, e accusò la Gregoraci di essere invidiosa di lei in quanto “giovane e bella”. Per quanto riguarda Briatore, la Fiordelisi lo descrisse come una persona meravigliosa e alla quale voleva molto bene. Dal canto suo, Elisabetta non replicò alle dichiarazioni della Fiordelisi, affermando di essere una “signora” e di non volersi “abbassare a certi livelli”.

Adesso, a distanza di tre anni, le due nemiche si sono lasciate il passato alle spalle sancendo ufficialmente la pace. A testimonianza di ciò, Antonella ha pubblicato sul suo canale broadcast un selfie in compagnia di Elisabetta.