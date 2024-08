Lo scorso febbraio, Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. “Purtroppo non è stata una scelta mia”, ha scritto l’imprenditrice digitale rispondendo su Instagram ad un utente. A quanto pare, la crisi risalirebbe a molti mesi prima.

Gianluigi Lembo, proprietario dell’iconico locale notturno di Capri, la Taverna Anema e Core, che ogni estate ospita tantissimi vip, italiani ed internazionali, a Mow Mag, parlando dei Ferragnez, ha rivelato: “Ricordo la scorsa estate, quando non c’era ancora aria di crisi matrimoniale, che lei e Fedez battibeccavano spesso. Insomma, si percepiva che non tutto andava per il verso giusto”.

Fedez sulla fine della relazione con Chiara Ferragni

Alcuni mesi fa, durante una live su Twitch con GrenBaud, Fedez aveva così parlato del rapporto con Chiara Ferragni.

“Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene.

Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l’ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza”.