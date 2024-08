Nelle scorse ore è diventato virale sui social uno spoiler di Fedez relativo al suo nuovo brano, questa volta realizzato in collaborazione con Niky Savage, uno dei nuovi rappresentanti della scena rap italiana.

Durante una serata in Sardegna, a Porto Rotondo, Fedez (che si trovava dietro la consolle) ha deciso di far ascoltare il nuovo brano dal titolo Di Caprio. Proprio nella strofa di Niky Savage, al secolo Nicholas Alfieri, è parso esserci una frecciatina rivolta a Chiara Ferragni.

Il brano, dal titolo Di Caprio, come suggerisce Fedez in consolle, contiene nella strofa di Niky Savage l'espressione: “Panettone, ma non è Balocco”. Una stoccata del rapper all’ex moglie proprio come era accaduto nei mesi passati con Sexy Shop, la canzone realizzata in collaborazione con Emis Killa. Nelle strofe era possibile leggere “Sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi ha mandato KO”, e anche “Sono a un passo dal vuoto e anche se chiedo perdono, dici che sono un bastardo”.

Alcune settimane fa, tra le Instagram stories di Fedez appariva la seguente frase: “È solo una gara a chi nasconde meglio la m**da sotto il tappeto, io ho deciso di ca*arvi in salotto. Buona recita”. Secondo molti, ci sarebbe anche il presunto flirt di Chiara Ferragni con l'imprenditore Silvio Campara dietro al messaggio del rapper.