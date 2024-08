Come rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, Raimondo Todaro lascerà la sua cattedra di Amici.

“Amici di Maria, si cambia, un professore non sarà nel cast di quest’anno. Aria di novità per Amici. Il talent show ideato da Maria De Filippi tornerà in onda da metà settembre su Canale 5 con nuovi allievi e un cast confermato quasi in toto. Raimondo Todaro non sarà più nel gruppo docenti, il ballerino e coreografo ha occupato la poltrona di professore di ballo dal 2021 al 2024. Chi prenderà il suo posto?”.

Ma chi sono i nomi in lizza per sostituire Todaro? La prima papabile sostituta è Elena D’Amario, che fa parte del corpo di ballo dei professionisti. Il secondo è Adriano Bettinelli, anche lui ex alunno del talent show. Il terzo nome della lista è quello di Stefano Oradei, ex insegnante di Ballando con le Stelle, fresco di matrimonio con Manila Nazzaro. Di recente, il coreografo aveva parlato della possibilità di entrare ad Amici: “Se farei mai Amici di Maria? Sì, come rifarei anche Ballando, ma non ho avuto dei contatti diretti al momento. Devo dire che fare Amici mi permetterebbe di fare il mio lavoro e sarebbe un’esperienza bella e interessante. Continuerei a fare il maestro di danza, che poi è il mio lavoro e quello che amo fare. Quindi sì che lo farei”.

Infine c’è Samuel Peron, anche lui ex insegnante di Ballando con le Stelle reduce dall'esperienza a L'Isola dei Famosi.