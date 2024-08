Dopo i rumors degli ultimi giorni, adesso è arrivata la conferma. Asmaa Fares ha annunciato la rottura con Cristiano Lo Zupone: la loro relazione giunge dunque al capolinea diversi mesi dopo la loro uscita da Uomini e Donne.

“A malincuore è giungo il momento di fare chiarezza – scrive l’ex dama del trono Over -. Come molti di voi hanno intuito, ho scelto di chiudere e prendere la strada da sola, non perché fosse finito l’amore, ma perché in un rapporto di coppia la fiducia, e soprattutto il rispetto, sono fondamentali e anzi penso che vadano oltre all’amore stesso. La gelosia, finché sana, va bene, ma quando non lo è più, e anzi diventa ossessione, c’è un problema da risolvere.

Anche questa volta mi sono dimostrata per la persona che sono. Penso che a quando quest’età decidi di accogliere qualcuno nella tua vita, è perché questa persona può dare un valore aggiunto e non togliere quello che hai già costruito. Il mio amore è stato vero e l’ho dimostrato dal famoso 23 aprile. Non ho mai dubitato dei miei sentimenti fino ad oggi e rifarei tutto, ma per la mia felicità e libertà di vita. Ho già lottato abbastanza. Ho dovuto prendere questa scelta, non posso vedermi soffrire di nuovo per amore. Abbiate pace per chi soffre, la cattiveria non ci porta da nessuna parte. Tempo al tempo, grazie di cuore. Asmaa”.