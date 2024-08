La rottura tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, annunciata dai diretti interessati lo scorso 3 agosto, ha scatenato il caos. I fan della coppia sono andati nel pallone (qualcuno di loro è addirittura finito al pronto soccorso): c’è chi non se l’aspettava ed è rimasto spiazzato, chi ha subito sperato in un ritorno di fiamma e chi ha iniziato a cercare un colpevole per la fine di questa storia d’amore.

Nel frattempo, si rincorrono voci sul possibile futuro televisivo di Perla e Mirko. Già prima che tornassero ad essere una coppia, infatti, si era parlato di un possibile approdo di Brunetti sul trono di Uomini e Donne, e adesso che anche la Vatiero è single, Maria De Filippi potrebbe provare a convincerla. Al momento si tratta solo di una suggestione (potenzialmente esplosiva), con un doppio trono infuocato con i due ex gieffini. Al riguardo, incalzato dai follower che gli chiedevano della possibile presenza di Mirko sul trono, Lorenzo Pugnaloni ha detto: “Probabilità, parliamo sempre di possibilità, un po’ come il calcolo combinatorio in matematica. Ma mai di certezza, un 50%?”.

Intanto, il settimanale Nuovo TV ha svelato che dietro la fine della relazione tra Mirko e Perla, ci sarebbe la volontà di lui di puntare al dating show di Maria De Filippi. Indiscrezione alla quale sono seguite le parole di Alessandro Rosica: “Mirko come tanti altri dopo aver assaggiato questo mondo ha capito di esserne attratto sempre di più. Le sta provando tutte, provini su provini, e-mail su e-mail e chiamate su chiamate. Nulla contro, ma almeno non fate i finti ipocriti. Siete tutti uguali. Andare a lavorare, ma sul serio però”.