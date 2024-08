Nelle passate settimane si era parlato di un presunto flirt tra Anita Olivieri ed un nuovo ragazzo, tale Nicolò Conti.

Il rumor era trapelato grazie a Deianira Marzano, che aveva ricevuto alcune segnalazioni riguardanti l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. Un utente aveva inviato anche uno screenshoot nel quale si vedeva il braccio tatuato di un ragazzo.

Nei giorni successivi, Anita si era sfogata e ha puntato il dito contro quelle persone che l’avevano definita “un’arrampicatrice sociale” (hanno definito la nuova fiamma dell’ex gieffina “un riccone”).

Lo sfogo di Anita Olivieri

"Sono stufa di passare per l’approfittatrice sociale, quando tutti sanno che non mi faccio pagare neanche i caffè. Né da un uomo, né da una donna. E questo chiedetelo a chi è stato con me. Se avessi voluto, sarei potuta stare con un calciatore o un cantante Essere sposati con un ‘riccone’ come lo chiamate voi, perché la lista è unga. Quando lavorerete da quando avete 13 anni, andate a vivere da sole a 24, e studierete tanto da fare tutti insieme e chiudere un Master a 25, mantenendovi praticamente tutto. Da quando ne avrete ricordo, allora potrete giudicarmi perché sarete migliori di me in qualcosa, e io accetterò e imparerò da voi”.

Nelle ultime ore, Anita ha di fatto confermato la frequentazione con Nicolò pubblicando alcuni articoli di giornale che parlavano del flirt e alcune foto insieme al nuovo fidanzato, aggiungendo una didascalia sarcastica: “Grazie per la privacy. Rip vita privata”.